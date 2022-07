Estudante da UnB é esfaqueada sete vezes após cobrar dívida de amigo

Apoie o 247

247 - Uma estudante de 24 anos, da Universidade de Brasília (UnB), foi esfaqueada sete vezes, na noite de segunda-feira (24), após cobrar a dívida de um amigo. O crime aconteceu dentro de um carro, após o agressor, de 18 anos, marcar um encontro com a vítima com a justificativa de pagar o débito.

"Não 'tô' conseguindo dormir. É momento de pânico. Todo momento vem a imagem dele na minha cabeça, de todos os golpes, de tudo", disse, emocionada à TV Globo.

A jovem disse conhecer o rapaz há cerca de três anos e que ele convenceu a estudante a deixá-lo fazer a negociação de venda do carro dela. O veículo foi vendido, mas o suspeito não deu a ela o dinheiro todo. Eles marcaram um encontro no Arniqueira, onde ele supostamente pegaria o dinheiro. De acordo com a vítima, no meio do caminho o agressor esfaqueou a jovem. No último golpe, a faca ficou presa ao peito da mulher. Achando que ela tinha morrido, o homem parou o ataque e fugiu no carro dela.

A jovem foi socorrida e levou alta na quarta. Ela afirmou que, além das cicatrizes físicas, saiu da situação com marcas psicológicas. "Diante do ocorrido, veio também a sensação de traição, né? Porque de uma pessoa próxima a você, você jamais esperaria. Eu, no meu caso, jamais esperaria que isso pudesse acontecer", disse.

