'Eu não leio jornal', diz Bolsonaro, negando-se mais uma vez a responder aos jornalistas

Em conversa com sua claque habitual, Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa, negou-se a responder jornalistas e disse que não lê nenhum jornal

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro voltou a disparar ataques contra a imprensa em transmissão ao vivo exibida na tarde desta sexta-feira ao chegar no Palácio do Alvorada. O ex-capitão cumprimentou apoiadores e se negou a falar com jornalistas.

“Valeu aí imprensa, eu não quero falar nada aí porque quero ter paz sábado e domingo”, disse o presidente logo após falar com apoiadores. Entre outras coisas os aliados do ex-capitão pediram Fora [Rodrigo] Maia, em razão das declarações de Bolsonaro contra o presidente da Câmara.‌‌‌

Em seguida, Bolsonaro voltou a falar com seus seguidores e disparou ataques contra os meios de comunicação. “A Folha de São Paulo falou que tem um dossiê que eu fiz, da Câmara, pra me derrubar… Eles inventam…”, disse, atiçando os bolsonaristas.

