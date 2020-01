EUA avaliam que Brasil pode ser local de risco devido a conflito com o Irã

247 - O governo dos Estados Unidos avalia que o conflito entre o país e o Irã pode atingir outros países, a exemplo do Brasil. Um aviso publicado no site da embaixada dos EUA em Brasília alerta os cidadãos norte-americanos que vivem em solo brasileiro para quem fiquem em sinal de alerta.

O governo brasileiro, de Jair Bolsonaro, se posicionou de forma favorável ao atentado cometido por Donald Trump em Bagdá que resultou no assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, importante liderança política e militar no Irã e no Iraque.

Entre as recomendações da nota está a de manter a discrição, ficar em alerta sobre o que acontece ao redor em locais frequentados por turistas. "Uma busca nos sites de embaixadas em países vizinhos não mostra alerta semelhante", informa o jornalista Alexandre Aguiar no Twitter.

Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu alerta em sua página a cidadãos norte-americanos em território brasileiro diante da situação no Oriente Médio que gera riscos. https://t.co/aIObMr1HZ0 Uma busca nos sites de embaixadas em países vizinhos não mostra alerta semelhante. pic.twitter.com/0MZjyxAAI9 — Alexandre Aguiar (@alexaguiarpoa) January 7, 2020

Nesta segunda-feira 6, o Irã cobrou explicações do Brasil sobre o posicionamento do Itamaraty em apoio a Trump. Nesta terça, a diplomata Maria Cristina Lopes, representante do Brasil em Teerã, disse às autoridades iranianas que a posição do governo não deve ser entendida como uma manifestação contra o país persa.

Confira a íntegra da mensagem divulgada pela embaixada:

Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Brasil

Alerta de Segurança – Missão dos Estados Unidos no Brasil

7 de janeiro, 2020

Local: Brasil

Evento: Aumento das tensões no Oriente Médio

Há uma crescente tensão no Oriente Médio que pode resultar em riscos à segurança dos cidadãos dos EUA no exterior.

A Embaixada continuará analisando a situação de segurança e fornecerá informações adicionais conforme necessário.

Medias à serem tomadas:

• Mantenha a discrição.

• Esteja alerta sobre seu entorno.

• Fique alerta em locais frequentados por turistas.

• Reveja seus planos de segurança pessoal.

• Tenha documentos de viagem atualizados e facilmente acessíveis.