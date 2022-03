Evangélico invade terreiro de candomblé armado e destrói todas as imagens de orixás (vídeos)

Apoie o 247

ICL

Fórum - O terreiro de candomblé Ilê Xaxará de Prata, em Planaltina (DF), foi invadido e totalmente depredado por um homem armado com facão e que se dizia evangélico, na manhã desta quarta-feira (23). Ninguém ficou ferido, mas os integrantes da comunidade foram intimidados e todas as imagens de orixás no local ficaram destruídas.

Vídeos gravados pelos frequentadores do terreiro mostram a destruição. "Nós do Xarará de Prata, liderado pela Iyálorixá Suelly Gama, tornamos público o ato de racismo religioso cometido por um indivíduo nas dependências do Ilê na manhã desta quarta-feira 23/03. O ile é um ponto cultural na comunidade e mantém projetos sociais com atendimento aos moradores da região. Mesmo assim não fomos poupados desse crime que assola as comunidades tradicionais de terreiro", diz um comunicado emitido pelo terreiro através das redes sociais.

Leia a íntegra na Fórum.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais um caso absurdo e criminoso de intolerância religiosa no DF. Um homem invadiu o terreiro Ilê Xaxará de Prata, em Planaltina, com um facão e destruiu diversas imagens sagradas. Esse racismo religioso não pode ficar impune. Vamos atuar através da Comissão de Direitos Humanos. pic.twitter.com/5pq5jGH0XA — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) March 23, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: