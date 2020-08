Evangélicos se vestem de policiais no DF para internar dependentes químicos à força

247 - Auto-denominado ‘Patrulha da Paz’, um grupo de evangélicos que veste farda de policiais no Distrito Federal diz ter como missão patrulhar nas ruas e fazer a obra em nome de Jesus. Na prática, amedrontam e constrangem pessoas em situação de rua para levá-los internados em comunidades terapêuticas.

Vídeos nas redes sociais mostram a ação dos evangélicos, que fazem pregação para os dependentes químicos, que diante das fardas semelhantes (mas não idênticas) às das forças de Segurança Pública tendem a não reagir ou questionar diante da proposta - ou imposição - para o tratamento de drogas.

Ao site Metrópoles , de Brasília, o presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal (Copex-DF), Josimar Francisco da Silva, ligado à igreja Assembleia de Deus, afirmou desconhecer a patrulha, mas disse discordar da metodologia, que ele comparou a um tipo de “milícia”. Por esse motivo, ele decidiu abrir uma apuração para avaliar o grupo religioso. O site The Intercept também publicou reportagem denunciando o caso.

O deputado distrital Fabio Felix, do PSOL, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, acionou o Ministério Público e a PMDF para providências.

Estes vídeos foram divulgados publicamente nas próprias redes sociais do grupo, que atua desde 2011!! Em um dos vídeos, policiais militares aparecem participando de uma "blitz espiritual". Estamos apurando estas denúncias, que foram pauta hoje de reportagem do @TheInterceptBr pic.twitter.com/uFjHNUCYAd — Fábio Felix (@fabiofelixdf) August 5, 2020

