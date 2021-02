Evento com prefeitos provoca aglomeração no Palácio do Planalto (vídeo)

Mayara Oliveira, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realiza, na tarde desta terça-feira (23/2), um evento, no Palácio do Planalto, com prefeitos de vários municípios do país. Apesar da cerimônia estar marcada apenas para as 16h, a entrada do prédio da Presidência foi tomada por visitantes antes mesmo das 15h.

Pelas imagens feitas pelo Metrópoles, é possível observar que não há distanciamento entre os presentes, o que gerou uma grande aglomeração.

