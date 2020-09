Ex-aliado de Temer e Cunha, presidente da Federação das Indústrias de Goiás é alvo de operação da Polícia Federal

A PF investiga estelionatários que usaram dados de servidores do Ibama para fazer mudanças indevidas nos sistemas do órgão. Um dos alvos da operação é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Sandro Mabel (MDB), que era aliado de Eduardo Cunha (MDB) e atuou como assessor especial de Michel Temer edit

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (15) a operação Tokens, numa investigação sobre estelionatários que usaram dados de servidores do Ibama para fazer mudanças indevidas nos sistemas do órgão por meio de certificados digitais obtidos de maneira fraudulenta. De acordo com as investigações, o esquema causou um prejuízo estimado de R$ 150 milhões aos cofres públicos. Um dos alvos é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Sandro Mabel (MDB). Ex-deputado federal, o emedebista era aliado do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB) e atuou como assessor especial de Michel Temer no Planalto.

A corporação informou que uma das empresas instituídas para administrar uma propriedade rural de Mabel foi beneficiada pela suposta quadrilha. Os relatos foram publicados na coluna de Bela Megale, do jornal O Globo.

As principais beneficiadas foram propriedades rurais nos estados do Pará e do Mato Grosso. "Foram constatados 122 desembargos irregulares em nome 54 pessoas físicas e jurídicas, com potencial prejuízo para a União da ordem de R$150 milhões em multas não recolhidas e descumprimento de embargos em áreas ambientais sensíveis da Amazônia legal", diz a nota da PF.

Foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão em empresas e em residências de pessoas beneficiadas pelas fraudes. Agentes também foram às ruas para cumprir mandados de prisões de cinco de falsificadores e estelionatários que integram a associação criminosa.

A Justiça Federal do Distrito Federal expediu as ordens judiciais, cumpridas em 29 cidades de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

