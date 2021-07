Ex-assessor de Carlos Bolsonaro, do "Gabinete do Ódio", ganha cargo na EBC

Luciano da Silva Barbosa Querido foi nomeado para cargo em comissão na estatal. Ele foi assessor do vereador Carlos Bolsonaro por 13 anos e participou dos primeiros passos dos Bolsonaros no mundo digital edit

247 - Ex-assessor do vereador Carlos Bolsonaro, Luciano da Silva Barbosa Querido foi nomeado para cargo em comissão na estatal Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O órgão de comunicação estatal, portanto, contará com a presença de uma pessoa ligada ao chamado “Gabinete do Ódio”, liderado por Carlos e que tem importância na criação e divulgação de notícias falsas (“fake news”).

Luciano chegou a presidir a Fundação Nacional de Artes​ (Funarte) em 2020. Ele será coordenador de novos negócios da Gerência de Comunicação, Marketing e Negócios, subordinada à presidência da EBC. A nomeação consta em portaria que está disponível no site da EBC, informou a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo.

Histórico

Na Funarte, em abril do ano passado, o ex-assessor de Carluxo ocupou o cargo de diretor do Centro de Programas Integrados (Cepin). Em maio, foi nomeado presidente substituto da fundação. Em julho, foi oficializado como presidente da Funarte, tendo sido exonerado do cargo em setembro de 2020.

O novo coordenador da EBC foi assessor do vereador Carlos Bolsonaro por 13 anos e, segundo Bergamo, “participou dos primeiros passos dos Bolsonaros no mundo digital”.

