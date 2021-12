Ex-assessor parlamentar é preso escondendo cocaína na pele do pênis

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um esquema que alimenta o tráfico de drogas nas proximidades de comércios na Asa Norte. O principal alvo é um ex-assessor parlamentar que atua como traficante e circula entre mesas dos estabelecimento negociando porções de cocaína.

O ex-comissionado da Câmara Legislativa do DF (CLDF) chegou a ser preso, em flagrante, quando seguia para um bar. O homem, de 48 anos, foi revistado e policiais encontraram uma porção de cocaína jogada no assoalho do carro. Levado para a delegacia, o suspeito ficou muito nervoso ao perceber que seria submetido a revista minuciosa.

