Ex-assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara e Tércio Arnaud são intimados pela PF a depor sobre tentativa de golpe

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Polícia Federal intimou Marcelo Câmara e Tércio Arnaud Tomaz a prestar esclarecimentos no âmbito do inquérito que apura o planejamento de um golpe de Estado em 2022. Os depoimentos dos ex-assessores de Jair Bolsonaro (PL) está prevista para a próxima quinta-feira (22). O ex-mandatário vai depor no mesmo dia.

Segundo a Carta Capital, o advogado Eduardo Kuntz, responsável pela defesa de Marcelo Câmara, afirmou que pedirá o adiamento do depoimento porque não teve acesso ao processo.

continua após o anúncio

Arnaud é considerado um dos pilares do chamado “gabinete do ódio”. Ele teve o celular apreendido na Operação Tempus Veritatis (Hora da Verdade, em latim). Coronel do Exército, Câmara foi preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: