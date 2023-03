Ex-Bope, coronel de 'Abin paralela' acompanha Bolsonaro na volta ao Brasil

Outros militares e um integrante do gabinete do ódio também acompanham o ex-chefe do Executivo federal edit

247 - Coronel do Exército, Marcelo Costa Câmara acompanha Jair Bolsonaro (PL) no retorno ao Brasil. No Planalto, o militar era o responsável por uma espécie de setor de inteligência informal, que ficou conhecido como "Abin paralela", em referência à Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Outro acompanhante de Bolsonaro é Max Guilherme Machado de Moura, sargento reformado da Polícia Militar do Rio e que integrou as fileiras do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a tropa de elite da corporação.

Sérgio Rocha Cordeiro é capitão do Exército e assessor especial de Bolsonaro desde 2019.

Um quarto ex-funcionário de Bolsonaro também embarcou junto dele. Tércio Arnaud Tomaz é ex-assessor da Presidência apontado como um dos nomes mais ativos do "gabinete do ódio", núcleo bolsonarista dedicado a divulgar fake news contra opositores dele.

