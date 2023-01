Ex-comandante da PM-DF precisa se explicar, diz governadora

Apoie o 247

ICL

247 - A governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o ex-comandante-geral da Polícia Militar (PMDF) Fábio Augusto Vieira terá que explicar de quem partiu a ordem para mudança no planejamento do esquema de segurança montado para conter as manifestações antidemocráticas do último domingo (8), quando apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). Celina assumiu o GDF após Supremo afastar Ibaneis Rocha (MDB) - o emedebista não comandará o executivo por 90 dias e disse que respeita a decisão.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (10) pelo jornal O Globo, a mudança permitiu que o grupo se aproximasse da Praça dos Três Poderes sem o isolamento da Esplanada dos Ministérios.

>>> Moraes manda prender Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro que facilitou terrorismo

"Percebemos uma responsabilização da Secretaria de Segurança sim, que mudou no meio do percurso um planejamento anteriormente feito, sem sequer notificar a Casa Civil. Pessoas que estão sendo presas hoje têm informações e precisam explicar o porquê de não terem repassado à Casa Civil e ao governador Ibaneis Rocha. Houve falha, sim, do efetivo", continuou Celina.

"A realidade é que todas as informações passadas ao governador partiram de forma equivocada. Acho que no bojo do inquérito vai ficar claro. Temos certeza que não tem participação do governador Ibaneis", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.