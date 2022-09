Ex-governador bolsonarista xinga morador de região carente de Brasília de 'vagabundo' e 'idiota' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-governador bolsonarista do Distrito Federal José Roberto Arruda (PL) , atualmente candidato a deputado federal, comprou briga com um morador da Cidade Estrutural, região carente de Brasília, enquanto fazia campanha nesta terça-feira (27).

Arruda estava em um veículo de campanha ao lado de sua esposa, Flávia, candidata ao Senado, quando acenou para um dos moradores da região, que acompanhava o comício pela janela de uma casa.

Ao ver o aceno dos candidatos, o morador respondeu: "Tô vendo a cara de pau de vocês." O ex-governador, então, irritou-se e gritou ao microfone: "Vagabundo, desce aqui pra você ver, idiota." O morador, que estava filmando o momento, não desceu e a confusão cessou. No vídeo, ele ainda rebate Arruda: "eu sou vagabundo? Você tava na cadeia, rapaz."

José Roberto Arruda foi condenado, em sentenças confirmadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), em 9 de julho de 2014 e em 5 de dezembro de 2018, por atos de improbidade administrativa que importaram lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, no âmbito das investigações relacionadas à Operação Caixa de Pandora, deflagrada em 2009, de acordo com o MPF .

