Ex-ministro do GSI chega à PF para depor sobre atuação do órgão durante atos terroristas de 8/1

247 - O general Gonçalves Dias, que se demitiu na quarta (19) do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, chegou à sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, na manhã desta sexta-feira (21), para prestar depoimento no âmbito da investigação que apura a atuação do órgão no enfrentamento aos atos terroristas do dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Ele pediu demissão após ser divulgado um vídeo que mostra o general entre invasores do Palácio do Planalto no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro. A corporação também marcou o depoimento de Jair Bolsonaro (PL), previsto para ser realizado na próxima quarta-feira (26).

Em entrevista à GloboNews, o general Gonçalves Dias criticou a CNN, pela divulgação de vídeos editados das câmeras de segurança durante a invasão. "Fizeram um corte específico na produção dos vídeos que vocês olharam. Aquilo é absurdo para minha imagem. Tenho 44 anos de profissão no Exército Brasileiro. Sempre pautei minha vida nos valores éticos e morais. Meu maior presente é a honra. Não sei onde vazou", afirmou.

A emissora repudiou as declarações do ex-ministro e disponibilizou a íntegra do vídeo.

