Ex-mulher de Bolsonaro será candidata a deputada pelo PP distrital

247 - A ex-mulher de Jair Bolsonaro (PL), Ana Cristina Siqueira Valle, apontada como operadora do esquema de rachadinhas no gabinete do ex-marido e dos filhos Flávio e Carlos Bolsonaro, filiou-se ao PP, do Centrão, e irá disputar uma vaga como deputada distrital pela sigla.

Em 2018, Ana Cristina usou o nome ‘Cristina Bolsonaro’ nas urnas para se eleger como deputada federal pelo Rio de Janeiro. À época, ela estava filiada ao Podemos e obteve apenas 4.555 votos.

Ana Cristina também ficou conhecida por ser a responsável por coordenar a contratação de funcionários fantasmas para os gabinetes. No período em que foi casada com Bolsonaro, Ana Cristina, a segunda ex-mulher do presidente, conquistou uma significativa evolução patrimonial. Sem nenhum imóvel dos anos 1990, uma vez vivendo uma união com Jair Bolsonaro, ela acumulou quase 40 escrituras de compra e venda e 20 registros em cartórios no Rio de Janeiro e em Brasília.

A transferência de seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para o Distrito Federal também é cercada de escândalo. Ela e seu filho Jair Renan Bolsonaro supostamente alugaram uma mansão avaliada em 3,2 milhões de reais em Brasília. A operação envolvendo o imóvel também está sob suspeita e pode ter sido feita com uso de laranjas.

Recentemente, Ana Cristina teria ocultado uma casa avaliada em 7 milhões de reais na Noruega, onde seu atual marido, o norueguês Jan Raymond Hansen, mantém domicílio. Metade do imóvel, que estaria em seu nome, não foi declarado ao TSE em 2018 e nem à Receita Federal.

