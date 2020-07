Ex-procuradores denunciam Bolsonaro ao MPF por conduta ilícita durante pandemia

247 - Ex-procuradores denunciaram Jair Bolsonaro ao Ministério Público Federal (MPF) por conduta ilícita no combate à pandemia de coronavírus, segundo a Fórum. O caso está no gabinete do procurador-geral da República, Augusto Aras, “para análise” e ainda não foi distribuído ao MPF, apesar de ter sido protocolada em 7 de julho. Ele tramita em sigilo.

Fazem parte do grupo de ex-procuradores o ex-PGR Claudio Fonteles e outros quatro. Entre os argumentos da denúncia está a demissão de dois ministros da Saúde durante o momento de combate à pandemia. Eles destacam que as demissões ocorreram para Bolsonaro “fazer prevalecer seus interesses pessoais”, contra o isolamento social e em defesa da cloroquina.

Ademais, o documento afirma que ele descumpriu orientações médicas nacionais e internacionais e ressalta a desobediência de Bolsonaro a determinações para o controle da pandemia, como não usar máscara em público e provocar aglomerações ao participar de protestos

Eles ainda reforçam que Bolsonaro tem causado “repulsa no Brasil e no exterior” e influencia seus apoiadores a desrespeitarem as regras das autoridades da saúde, prejudicando as ações de combate à Covid-19.

