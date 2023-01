Exército cede a golpistas e aborta remoção de caixas d'água de acampamento em Brasília

No momento em que a operação foi abortada, apenas uma caixa havia sido retirada, e ela já estava rachada edit

247 - Após montar uma estrutura envolvendo escavadeira, trator, caçambas, caminhão equipado com guincho e aproximadamente 50 homens para remover três caixas d'água que abasteciam bolsonaristas golpistas acampados em frente ao QG de Brasília, o Exército suspendeu a operação, informa o portal UOL.

No momento em que a operação foi abortada, apenas uma caixa havia sido retirada, e ela já estava rachada.

O Exército suspendeu a atividade após ceder à pressão dos golpistas, que os cercaram e reclamaram da medida. Uma mulher bolsonarista cobrou um dos militares com "palavras duras" e quis saber quem era o comandante.

Segundo o UOL, o tenente que negociava com os bolsonaristas explicou que "havia recebido ordens", como quem deve uma satisfação, mesmo sendo o QG uma área do próprio Exército.

"Ter estoque de água é fundamental para as aspirações golpistas. Os manifestantes esperam que a Brasília lote de bolsonaristas no fim de semana e será preciso água para dar de beber a estas pessoas", acrescenta a reportagem do portal.

