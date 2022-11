Exército pede ambulância, limpeza e reboque em área de ato antidemocrático

O Comando Militar do Planalto enviou o ofício à Secretaria de Segurança Pública do DF. O documento foi classificado como "urgentíssimo" edit

247 - O Exército pediu ajuda ao governo do Distrito Federal para manter a "segurança" e a "ordem pública" em frente ao quartel-general, em Brasília (DF), onde eleitores de Jair Bolsonaro (PL) pedem a intervenção das Forças Armadas contra o resultado da eleição presidencial. O chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Planalto, coronel Fabiano Augusto Cunha da Silva, enviou o ofício à Secretaria de Segurança Pública do DF no dia 4 de novembro. O documento foi classificado como "urgentíssimo".

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (7) pelo jornal Folha de S.Paulo, o Comando Militar do Planalto pediu ao governo Ibaneis Rocha (MDB) o envio de ambulâncias dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) "para atendimento aos manifestantes, se necessário".

Também foram solicitados funcionários do serviço de limpeza para "manutenção" e "recolhimento de lixo". Os militares querem a "aplicação de multas e reboques de veículos", o "policiamento ostensivo, com efetivos e viaturas para coibição de delitos e crimes", e o controle de ambulantes e barracas.

Segundo o Exército, "o ofício não trata de remoção dos manifestantes que se encontram de forma pacífica em frente ao Quartel-General do Exército". "O objetivo do documento é reforçar, junto com outros órgãos do Distrito Federal, as atividades de controle de trânsito e de barracas, limpeza e segurança desses brasileiros", disse.

