Exército vê risco de violência eleitoral, e batalhões montam plano de segurança

247 - Um total de 16 generais do Alto Comando do Exército fez um encontro na primeira semana deste mês e conversaram sobre medidas contra o risco do aumento da violência na campanha eleitoral. Os comandos militares regionais deixarão batalhões prontos nos quartéis para eventuais convocações nos dias das eleições, de acordo com informações publicadas neste sábado (13) pelo jornal Folha de S.Paulo. Os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) é que fazem o pedido de ajuda da força federal Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Tradicionalmente, batalhões do Exército ficam mobilizados no dia da votação nos estados que pedirem ajuda federal. Mas, em eleições anteriores, não havia a avaliação de que poderia ser necessário o trabalho deles em eventuais episódios de violência relacionada ao processo eleitoral.

A morte do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, no começo de julho, pelo bolsonarista Jorge Guaranho, deixou militares preocupados com a possibilidade de aumentar a violência nestas eleições.

Além do caso Marcelo Arruda, Jair Bolsonaro (PL) vem fazendo ameaças de golpe, ao acusar sem provas o sistema eleitoral brasileiro de não ter segurança contra fraudes. Ele defende a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição. Partidos de oposição ao governo denunciam que ele pode tentar um golpe se for derrotado em outubro.

