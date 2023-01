Extremista bolsonarista fala em invadir o Congresso, mas vira piada por erro de português; ouça

Bolsonaristas querem sair dos quartéis do Exército para invadir o Congresso Nacional na segunda-feira edit

247 - Um extremista bolsonarista inconformado com a eleição de Lula (PT) gravou um áudio em meio à articulação de um grupo que planeja invadir o Congresso Nacional na próxima segunda-feira (9).

O conteúdo do áudio, obtido pelo Metrópoles, dá conta de um plano para estimular outros bolsonaristas a saírem da frente dos quartéis do Exército e comparecerem à Esplanada dos Ministérios.

No entanto, o homem acabou virando piada por um erro de português. "Se preciso for, de maneira pacífica, ordeira, nós iremos, sim, invadir. Nós iremos, sim, entrar, nos entrar adentro da casa do povo, que é o Congresso".

"Parei de ouvir no 'nos entrar adentro'! Vai lá, patriota! Confia!", comentou uma internauta. "'Nos entrar adentro', ainda querem assassinar a lingua portuguesa", disse outro. "'Nos entrar adentro!' Vai estudar, patriotário!", sugeriu mais uma.

