Extremistas que foram receber Bolsonaro em aeroporto foram multados e tiveram carros rebocados

Apoie o 247

ICL

247 - A operação montada para garantir a segurança pública na chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, após temporada de três meses nos Estados Unidos, terminou com um balanço de 107 autuações de trânsito e 19 carros levados ao depósito.

De acordo com o Metrópoles, as autuações e reboques foram feitos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e Polícia Militar do DF (PMDF), no dia 30 de março de 2023.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.