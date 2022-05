FAB teve encontro com Elon Musk sobre uso da base de Alcântara

Comandante discutiu possibilidades de parcerias com o bilionário Elon Musk edit

Sputnik – O comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), o tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, apresentou as capacidades do Centro Espacial de Alcântara (CEA) ao empresário norte-americano Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX.

O encontro, segundo informações publicadas no site da FAB, ocorreu durante o evento "Conecta Amazônia", organizado pelo Ministério das Comunicações, que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, além de outras autoridades.

A FAB colocou a base de Alcântara a disposição para receber veículos lançadores de empresas comerciais, como a SpaceX, e explicou as vantagens associadas à operação a partir do CEA.

A base de Alcântara apresenta uma série de benefícios para lançamento de foguetes, como a proximidade do mar, sua localização com relação à Linha do Equador, a baixa densidade demográfica, ausência de incidência de terremotos e furacões, e baixa densidade de tráfego aéreo e marítimo.

Na ocasião, também foi discutida a possibilidade de uma parceria para o desenvolvimento e operação de satélites de sensoriamento remoto de baixa órbita, a fim de apoiar as operações de proteção da Amazônia brasileira.

"A SpaceX é uma empresa líder no mercado global de lançamentos comerciais e pode se tornar uma empresa parceira nas operações de lançamento de veículos espaciais a partir do território brasileiro", escreve a FAB.

A empresa de Musk também foi selecionada para enviar ao espaço os satélites de sensoriamento Lessonia, que serão operados pela Força Aérea Brasileira.

Outra área de interesse da FAB é a instalação de um Sistema de Monitoramento Espacial, a fim de melhorar a segurança das operações de satélites.

Durante o evento, o empresário Elon Musk, dono da SpaceX, foi condecorado com a medalha de Ordem ao Mérito concedida pelo Ministério da Defesa.

