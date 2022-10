Fábio Faria diz que Bolsonaro não vai contestar resultado das urnas no segundo turno

Ele atribuiu o fato ao diálogo construído pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, com as Forças Armadas edit

247 – O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou, em entrevista a Andrea Jubé e Fabio Murakawa , do Valor Econômico, que Jair Bolsonaro não vai mais contestar o resultado das urnas eletrônicas. “Não tem por que contestar votação no segundo turno”, disse ele. Segundo os jornalistas, ele atribuiu o fato ao diálogo construído pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, com as Forças Armadas.

Faria disse ainda que, "uma vez confirmada a eventual vitória de Bolsonaro no segundo turno, o passo seguinte seria 'pacificar o Brasil'”. Ele também negou que, em eventual segundo mandato, Bolsonaro defenderá emenda para aumentar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal (STF).

