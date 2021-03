Fabio Wajngarten está demitido da Secom, diz colunista

"O Diário Oficial de amanhã estampará sua demissão e a nomeação do almirante Flavio Rocha para o seu lugar", afirma Lauro Jardim, do jornal O Globo edit

247 - Apesar de muitos esforços, dentre eles conversas com Jair Bolsonaro e os filhos Flávio, Eduardo e Carlos, o atual chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) Fabio Wajngarten já está demitido do cargo, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo Jardim, Wajngarten será substituído pelo chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o almirante Flavio Rocha, que acumulará as duas funções. "O Diário Oficial de amanhã estampará sua demissão e a nomeação do almirante Flavio Rocha para o seu lugar", informa o colunista.

Há possibilidade de Wajngarten ser nomeado para ocupar função em alguma assessoria, mas isto ainda não foi definido.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.