Facada: celular de advogado de Adélio pode ser periciado pela PF. Fux vai decidir

247 - O ministro Luiz Fux foi escolhido relator no STF para o processo que decidirá se a Polícia Federal pode periciar o celular do advogado de Adélio Bispo de Oliveira, o homem que supostamente esfaqueou o candidato a presidente Jair Bolsonaro em 2018.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “o mandado de segurança deu entrada na corte na semana passada. Na sexta-feira (19), Fux foi sorteado para assumir a relatoria. O magistrado ainda não emitiu nenhum despacho, mas caberá a ele iniciar a tramitação do caso no tribunal.”

A matéria ainda acrescenta que “uma eventual autorização para a PF analisar o aparelho e outros materiais apreendidos no escritório do advogado Zanone Manuel de Oliveira pode levar à reabertura das investigações sobre a tentativa de assassinato do hoje presidente.”

