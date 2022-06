Fachin abre processo no TSE sobre fiscalização das eleições

A instauração do processo foi uma reação a ofícios enviados ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral pelos ministros Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça) edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, determinou nesta terça-feira (21) a instauração de um processo administrativo para acompanhar os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação durante as eleições deste ano. A informação foi publicada nesta terça pelo blog do Valdo Cruz, no portal G1. A instauração do processo foi uma reação a dois ofícios enviados ao magistrado pelos ministros Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça).

Segundo a coluna do jornalista, Torres disse ao presidente do TSE que a Polícia Federal participará da fiscalização das urnas eletrônicas e poderá usar programas próprios.

Nogueira pediu reunião exclusiva entre técnicos das Forças Armadas e do TSE para tratar da parte operacional das eleições, a fim de "dirimir eventuais divergências técnicas" e "discutir as propostas apresentadas pelas Forças Armadas".

Jair Bolsonaro (PL) tem criticado a segurança das apurações do sistema eleitoral brasileiro e defendido a atuação das Forças Armadas na checagem do resultado das eleições, o que é visto pela oposição ao governo e por setores progressistas da sociedade como uma tentativa de golpe caso ele seja derrotado em outubro.

No dia 31 de maio, Fachin pediu que a comunidade internacional "esteja alerta contra acusações levianas" contra o sistema eleitoral brasileiro.

Também no mês de maio, o TSE informou ter concluído testes em urnas e disse que investigadores não conseguiram alterar voto, mudar o resultado da urna ou fraudar o processo eleitoral.

