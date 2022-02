Fachin autoriza liberdade condicional a Geddel Vieira Lima

Com a decisão do ministro STF, o ex-ministro Geddel Vieira Lima poderá trabalhar e voltar para casa edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin autorizou a liberdade condicional do ex-ministro Geddel Vieira Lima pelo crime de associação criminosa no caso das malas encontradas com R$ 51 milhões em um apartamento em Salvador (BA). Com a decisão do STF, o emedebista poderá trabalhar e voltar para casa. O ex-deputado federal foi preso em 2017 por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

De acordo com o portal G1, o ministro do Supremo afirmou que os argumentos apresentados pela defesa do ex-deputado federal sugerem "senso de autodisciplina e responsabilidade".

Além da progressão de regime, Fachin também liberou a dedução de 681 dias da sentença de 13 anos e quatro meses imposta no processo.

A defesa de Geddel pediu o abatimento da pena por participação em cursos de capacitação profissional no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF), e no Centro de Observação Penal, em Salvador.

A alegação dos advogados foi a "dedicação à leitura e elaboração de resenhas" e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017.

