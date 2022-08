Fachin: 'questionar o resultado da eleição é defender o interesse próprio'

"Não ceda aos discursos que apenas querem espalhar fake news e violência", afirmou o presidente do TSE edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, disse, nesta segunda-feira (1), que quem ataca as urnas não busca defender uma auditoria do sistema eleitoral, mas sim "o interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes condutas". "Não ceda aos discursos que apenas querem espalhar fake news e violência. O Brasil é maior que a intolerância e a violência", afirmou o juiz em recado a Jair Bolsonaro (PL), que tem feito ameaças de golpe.

"Quem vocifera não aceitar resultado diverso da vitória não está defendendo a auditoria das urnas eletrônicas e do processo de votação, está defendendo apenas o interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes condutas ou pela inaptidão de ser votado pela maioria da população brasileira", continuou Fachin, na abertura dos trabalhos da Corte Eleitoral neste semestre.

"Desqualificar a segurança das urnas eletrônicas tem um único objetivo: tirar dos brasileiros a certeza de que seu voto é válido e sua vontade foi respeitada. Isso é especialmente verdadeiro em relação aos cidadãos com maior dificuldade de escrever", acrescentou.

Também nesta segunda, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, disse que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais confiáveis do mundo.

