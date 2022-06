Fachin rebate Bolsonaro sobre contagem simultânea de votos: 'crítica indevida'

"Quem questiona demonstra apenas motivação política ou desconhecimento técnico do assunto", disse o presidente do TSE, Edson Fachin edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, rebateu Jair Bolsonaro (PL), nesta segunda-feira (13), ao dizer que existe, sim, uma contagem simultânea de votos. O TSE havia informado que implementou novidades para as eleições, como a publicação dos Boletins de Urna (BU), documento impresso por cada uma das urnas eletrônicas após o término da votação e nele constam todos os votos depositados naquela urna eletrônica. De acordo com o tribunal, a ferramenta "permitirá a qualquer pessoa ou instituição fazer contagem simultânea de votos".

"A crítica é indevida. Disse ontem, dia 12, a alta autoridade que a apuração simultânea de votos foi uma alternativa 'muito importante' que ficou de fora. Com o devido respeito, há um erro de informação. Quem questiona demonstra apenas motivação política ou desconhecimento técnico do assunto. Refiro-me agora especificamente a uma entrevista de alta autoridade da República em que menciona não ser possível contagem simultânea de votos", disse Fachin durante evento no TSE.

Bolsonaro tem defendido a atuação das Forças Armadas na checagem do resultado das eleições, o que é visto pela oposição ao governo e por setores progressistas da sociedade como uma tentativa de golpe caso ele seja derrotado nas eleições de outubro.

Como parte de sua estratégia, Bolsonaro tem criticado o Supremo Tribunal Federal, o TSE e o processo eleitoral brasileiro. Membros do Poder Judiciário reagiram. No último dia 31, por exemplo, Fachin pediu que a comunidade internacional "esteja alerta contra acusações levianas" sobre o sistema eleitoral.

