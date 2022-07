Fachin se reúne com núcleo jurídico de Bolsonaro para tentar cessar ataques às urnas

O presidente do TSE apresentou ao advogado eleitoral do PL, Tarcísio Vieira, as medidas do tribunal implementadas para reforçar a segurança das urnas eletrônicas edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, recebeu na tarde da última sexta-feira (22) o advogado eleitoral do PL, Tarcísio Vieira, responsável pela campanha à reeleição de Jair Bolsonaro. De acordo com informações publicadas pela CNN Brasil, no encontro, que durou cerca de uma hora, o ministro apresentou a Vieira as medidas do tribunal implementadas para reforçar a segurança das urnas eletrônicas.

No dia 18 de julho, Bolsonaro colocou em dúvida a confiança do sistema eleitoral brasileiro, durante uma reunião com embaixadores.

O presidente do TSE afirmou ao advogado que o grupo trabalhará com segurança dos servidores, servidoras, colaboradoras, colaboradores, mesários, mesários e todas as pessoas que trabalham nas eleições.

O ministro também disse ter conversado com autoridades de segurança pública sobre segurança de candidatos e candidatas.

Fachin informou que dialogou com advogados e advogadas das campanhas.

Nesta quarta-feira (27), o ministro do TSE teve um encontro com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para falar sobre as ameaças de golpe feitas por Bolsonaro.

