Faixas de 40 metros em frente ao Congresso pedem "impeachment já" de Bolsonaro

Faixas com dizeres em branco somavam 40 metros e foram colocadas em frente ao Congresso Nacional pelo Movimento Nosso Brasil edit

247 - Uma série de faixas pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro foram estendidas em frente ao Congresso Nacional pelo Movimento Nosso Brasil. As faixas com dizeres em branco somavam 40 metros e pediam: "Impeachment já”. O protesto aconteceu no sábado (11).

A faixas fazem parte dos protestos contra a maneira que Bolsonaro vem conduzindo o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O Brasil já registra mais de 70 mil mortes pela Covid-19 e o Ministério da Saúde está sendo comandado interinamente por um militar há quase dois meses.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.