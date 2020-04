Fake news: governo anunciou antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial, mas era mentira

Após divulgar a antecipação da segunda parcela do benefício emergencial de R$ 600, o governo Bolsonaro voltou atrás e afirmou que não poderá adotar a medida por “falta temporária de dinheiro" edit

247 - A antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial era fake news. O crédito de R$ 98,2 bilhões se mostrou insuficiente para atender à demanda, e a pasta já pediu a previsão de uma suplementação ao Ministério da Economia para “o mais rápido possível”.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “o calendário da segunda parcela agora deve ficar para maio, informou o Ministério da Cidadania. Mesmo antes da antecipação, a previsão era que a segunda prestação do auxílio fosse paga entre 27 e 30 de abril para quem não é beneficiário do Bolsa Família.”

A matéria ainda informa que “em nota divulgada há pouco, a Cidadania disse que recebeu uma recomendação da Controladoria-Geral da União (CGU) a respeito da impossibilidade de antecipar a segunda parcela. O recurso disponível para cada uma das três parcelas é de R$ 32,7 bilhões, sendo que já foram transferidos R$ 31,3 bilhões da primeira parcela – praticamente o “teto” para o gasto com o benefício.”

