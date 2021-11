Família Bolsonaro já pensa em um novo nome para a direção-geral da PF

Apoie o 247

247 - A família Bolsonaro apoia o atual superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Rodrigo Piovesan Bartolomei, para ser o diretor-geral da PF em nível nacional. Bartolomei passou pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) e esteve à frente da Interpol no Distrito Federal.

De acordo com a coluna de Guilherme Amado, o clã presidencial acha que o atual diretor, Paulo Maiurino, não é cem por cento Bolsonaro. Maiurino foi indicado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins.

A famílai Bolsonaro tem uma relação com a PF que é entendida como uma tentativa de aparelhamento. O governo já demitiu 18 delegados da PF em retaliação a investigações que atingem a administração federal.

