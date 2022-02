Família diz que sargento orientou menino negro a cortar cabelo para 'não parecer menina' em uma escola

Um sargento do Corpo de Bombeiros teria dito que o adolescente estava "se camuflando entre as meninas". A escola é de modelo cívico-militar edit

247 - A família de um estudante de 12 anos, que frequenta uma escola de modelo cívico-militar desde 2019 no Distrito Federal, afirmou que ele foi orientado por um sargento do Corpo de Bombeiros a cortar o cabelo, na última quarta-feira (16). O militar teria dito que o adolescente estava "se camuflando entre as meninas". Os relatos foram publicados pelo portal G1.

O menor estuda no Centro de Ensino Fundamental 01, conhecido como Sapão, no Núcleo Bandeirante. Segundo a irmã do aluno, Rosa Carvalho, após a abordagem ele chorou e disse que queria ficar sozinho.

O Corpo de Bombeiros disse que o cabelo do adolescente estava fora dos padrões das escolas cívico-militares.

Segundo uma irmã da criança, o militar "meio que deu a entender que [o aluno] ficava sempre na fila das meninas, por isso que ele nunca tinha conseguido ver que o cabelo dele estava um pouquinho maior". A família pretende acionar a Justiça por causa do constrangimento.

"A gente não é contra as regras ou contra o regulamento. A gente ficou chateado com a forma como foi falado para ele", afirma a irmã do estudante. "Por que não chamou a família para conversar?".

