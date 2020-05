Farmacêuticos e trabalhadores da saúde vão ao STF contra a cloroquina de Bolsonaro

247 - A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde e a Federação Nacional dos Farmacêuticos foram ao Supremo Tribunal Federal cobrando a suspensão do protocolo elaborado pelo Ministério da Saúde para uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus. A peça é assinada pelo escritório Rubens Naves Santos Jr. Advogados, que presta assessoria jurídica para o Projeto Liberdade, que articulou a medida junto com o Instituto Questão de Ciência.

De acordo com as duas entidades, o protocolo deve ser "imediatamente revisto" pois se encontra "defasado", já que aquele tratamento "se mostrou ineficaz e prejudicial". Os relatos foram publicados no blog do Fausto Macedo.

"A politização que tem sido feita em torno desse assunto está, em verdade, atrapalhando o combate à pandemia e fazendo médicos, gestores públicos, técnicos, juízes e ministros perderem tempo valioso na definição de outras questões que, seguramente, contribuiriam muito mais para a definição das ações de enfrentamento de momento tão duro do nosso país", apontaram.

A ação apontou "prejuízo real" que as consequências do protocolo podem trazer para boa parte da população.

Para a advogada Juliana Vieira dos Santos, sócia do escritório Rubens Naves Santos Jr. Advogados, que assina a peça, a medida é necessária, uma vez que todo o protocolo apresentado pelo Ministério da Justiça não encontra respaldo científico.

"Os estudos mais sérios até agora já feitos, seguindo todas as diretrizes médicas e científicas, mostrou que além de não ter eficácia comprovada contra a Covid-19, o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina pode acarretar no aumento do risco de morte das pessoas que apresentam comorbidades e maior vulnerabilidade à doença", afirma.

