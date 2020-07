Fascistas ameaçam invadir Embaixada da Venezuela em Brasília

Apoiadores da submissão da América do Sul aos EUA, ameaçaram invadir à Embaixada da Venezuela em Brasília (DF). Militantes do Partido da Causa Operária e dos Comitês de Luta também compareceram ao local edit

247 com informações do Diário da Causa Operária - Participantes de uma manifestação ameaçaram invadir à Embaixada da Venezuela em Brasília (DF), onde chegaram com dois ônibus e um trio elétrico ao local.

Militantes do Partido da Causa Operária e dos Comitês de Luta, que estavam fazendo um protesto em frente à Esplanada do Ministério compareceram ao local, após tomarem conhecimento da ameaça de invasão.

Ativistas de outros grupos de esquerda e de defesa à Venezuela estão se dirigindo à Embaixada.

