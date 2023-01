“Fascistas e seus financiadores devem ser exemplarmente punidos”, diz a ex-presidente Dilma Rousseff

Apoie o 247

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff repudiou os ataques golpistas ao Planalto, Congresso e ao STF realizados por terroristas bolsonaristas neste domingo (8). Nas redes sociais Dilma disse que “facistas e seus financiadores devem ser exemplarmente punidos”.

“Nunca se viu um ataque tão grave à democracia e às instituições brasileiras quanto o cometido neste domingo contra o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF por um bando de bolsonaristas defensores de um golpe de estado. O governo federal vem tomando as providências necessárias e decretou intervenção na segurança pública do DF. Os vândalos fascistas e seus financiadores devem ser identificados e exemplarmente punidos, para que isto jamais volte a acontecer”, tuitou Dilma.

Nunca se viu um ataque tão grave à democracia e às instituições brasileiras quanto o cometido neste domingo contra o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF por um bando de bolsonaristas defensores de um golpe de estado. (mais) — Dilma Rousseff (@dilmabr) January 9, 2023

