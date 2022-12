Favorito para a Justiça, Dino diz que ministério não deve ser desmembrado

Apoie o 247

247 – O ex-governador e senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), favorito para assumir o Ministério da Justiça, afirmou que a pasta não deve ser desmembrada entre justiça e segurança pública. "Eu já tenho uma posição conhecida, fruto da experiência de juiz, de que a integração é melhor. Se você coloca dois ministros, fica mais difícil, torna mais trabalhosa a efetivação de ações", disse ele, em entrevista ao jornalista Eduardo Gonçalves , do Globo.

"Diferentemente de Dino, integrantes do grupo como o advogado Marco Aurélio de Carvalho defenderam publicamente a divisão das pastas com o argumento de que seria uma forma de dar mais atenção a cada assunto. Nos bastidores, contudo, aliados de Lula avaliam que a divisão acabaria por desidratar o ministro da Justiça, pois tiraria a Polícia Federal do seu guarda-chuva", acrescentou o repórter.

"Não se faz política de segurança pública sem a presença do Judiciário e do Ministério Público", disse ainda Dino na reportagem.

