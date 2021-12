Fernando Bezerra renuncia à liderança do governo Bolsonaro no Senado depois de derrota para o TCU

Apoie o 247

247 - Após ter um desempenho pífio na busca por uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) nesta terça-feira (15), quando recebeu apenas sete votos para ocupar o cargo, o senador Fernando Bezerra (MDB-PE) anunciou nesta quarta-feira (15) que não é mais líder do governo Jair Bolsonaro no Senado.

"Entreguei nesta manhã o cargo de líder do governo no Senado. Formalizei o pedido ao presidente Jair Bolsonaro a quem agradeço a confiança no exercício da função", escreveu o parlamentar pelo Twitter.

Há a avaliação de que Bezerra ficou insatisfeito com a falta de apoio da base do governo à sua candidatura ao TCU. O escolhido foi o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG).

