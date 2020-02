Filha de Olavo vai falar na CPMI das fakes news sobre atuação do pai no gabinete do ódio

Heloisa de Carvalho, filha do escritor Olavo de Carvalho, deve falar na CPMI das Fake News sobre a atuação do pai na disseminação de notícias falsas na Internet edit

247 - Heloisa de Carvalho, filha do escritor Olavo de Carvalho, deve falar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News sobre a atuação do pai na disseminação de notícias falsas na Internet. O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) confirmou nesta sexta-feira (7) que Heloísa será convocada. A relação dela com o pai foi rompida oficialmente há quase quatro anos, desde quando Heloisa publicou na internet uma carta aberta a Olavo, na qual narra uma infância complicada e repleta de traumas.

A filha de Olavo afirmou que sofreu ataques da rede de fake news propagada pelo pai e que pretende contar todos os detalhes do episódio na comissão. De acordo informações do site Metrópoles, Heloisa também deve pedir uma audiência reservada com parlamentares para informar o nome de quem seria o “elo” de Olavo de Carvalho com o “gabinete do ódio”.