Filho de ex-governador de Mato Grosso mata a tiros ex-mulher

247 - O empresário de Mato Grosso Carlos Alberto Gomes Bezerra, 57 anos, filho do ex-governador e deputado federal Carlos Bezerra (MDB-MT), matou a ex-mulher e o atual namorado dela em frente a um prédio na região central de Cuiabá (MT), na tarde dessa quarta-feira (18). De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso e confessou o crime.

A perícia mostrou que a advogada Thays Machado, 44 anos, foi morta com três disparos e seu namorado, William César Moreno, 30, com outros três. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (19) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O advogado Francisco Faiad, responsável pela defesa de Carlos Alberto, afirmou que, por enquanto, não comentará o assassinato. "Nós não temos nada a dizer. Ainda estamos buscando informações do que está sendo investigado. Só depois vamos nos manifestar".

