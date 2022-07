Filho de Marcelo Queiroga atuou para liberar R$ 8,5 milhões do SUS para cidades onde busca apoio político

As catracas da entrada privativa do ministério da Saúde registraram a entrada de Antônio Cristovão Neto, conhecido como Queiroguinha, e de três prefeitos da Paraíba edit

247 - Filho do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o estudante de medicina Antônio Cristovão Neto, conhecido como Queiroguinha, 23 anos, ajudou o governo federal a liberar R$ 8,5 milhões do Sistema Único de Saúde (SUS) para seis municípios da Paraíba, onde o jovem pretende concorrer a deputado federal pelo PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro. As catracas da entrada privativa do ministério da Saúde registraram, às 11h33 em 9 de março deste ano, a entrada de Queiroguinha e de três prefeitos da Paraíba. De março do ano passado em diante, o universitário esteve ao menos 30 vezes na pasta.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (11) em matéria do jornal O Globo, Queiroguinha e outros políticos foram ao 5º andar para serem atendidos no gabinete de Marcelo Queiroga, em 9 de março. Entre os convidados, estava a prefeita de Riachão (PB), Maria Da Luz Dos Santos Lima (PSDB), o prefeito de Logradouro (PB), Marinaldo da Cruz, e o de Marizópolis (PB), Lucas Gonçalves Braga (PSDB).

Em 6 de abril, o ministro assinou um documento para transferir R$ 196 mil do Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde de Riachão, cidade da região do semiárido paraibano. Queiroga fez outras transferências que somaram R$ 1,7 milhão. O FNS administra o dinheiro destinado ao SUS.

A prefeita Maria Da Luz Dos Santos Lima disse que "foi bem proveitosa nossa ida ao Ministério da Saúde". "Fui uma vez e gostei. Só não fui mais porque não estou indo para Brasília".

Após o prefeito de Logradouro visitar a pasta da Saúde, a cidade com cinco mil habitantes recebeu R$ 1,4 milhão do Fundo Nacional de Saúde. "O ministro foi muito receptivo. Me recebeu muito bem, ele e toda a equipe dele. Eu pedi um aparelho de ultrassonografia e também uns recursos de custeio. Tudo já foi pago".

No dia 2 de junho deste ano, o prefeito de Marizópolis, Lucas Gonçalves Braga (PSDB), conta que estava num jantar com Queiroguinha em Brasília quando foi levado ao encontro à sede do ministério da Saúde para "tirar uma foto com Queiroga". "A gente estava jantando e eu pedi ao Queiroguinha para tirar uma foto com o ministro. Aí ele ligou (para Marcelo Queiroga) e disse: 'Pai, estou com um prefeito aqui que quer conhecer o senhor'. Ele (o ministro) disse: 'Claro, meu filho, pode vir aqui no gabinete'", relembra o prefeito.

Outro lado

Em nota, o ministro Marcelo Queiroga disse que "toda liberação de recursos orçamentários obedece a critérios técnicos, após rigorosa análise das áreas responsáveis, sem nenhuma interferência política". "Os repasses acontecem de acordo com a aprovação do Orçamento pelo Congresso Nacional, sem priorizar nenhum estado".

