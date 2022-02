Filho morre ao proteger mãe de feminicídio

O adolescente Pedro Henrique Xavier dos Santos, 16 anos, tentou proteger a mãe, Luciene Xavier dos Santos, 41, no DF edit

247 - O adolescente Pedro Henrique Xavier dos Santos, 16 anos, morreu com um tiro no olho ao tentar proteger a mãe, Luciene Xavier dos Santos, 41, vítima de tentativa de feminicídio, no Itapoã (DF), nesse sábado (19).

O suspeito tem 40 anos e é ex-companheiro de Luciene, com quem tem uma filha de 12 anos. O relato foi publicado pelo Metrópolis.

O homem fugiu do local, mas foi pego pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A arma do crime não foi localizada.

O suspeito foi preso e o caso está sob investigação da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), conduzida pelo delegado Ricardo Viana.

