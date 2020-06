Filipe Martins tem conta no Twitter desativada e volta com tuítes apagados

Revista Fórum - O assessor especial da Presidência, Filipe G. Martins, teve uma “pane” em sua conta oficial do Twitter nesta terça-feira (16). Martins ficou com o perfil fora do ar por alguns minutos e chegou a perder uma quantidade significativa de seguidores. Mais de 200 tuítes desapareceram e usuários questionaram possível medo do Supremo Tribunal Federal.

O bolsonarista, que tem sido figura frequente nas transmissões ao vivo do ex-capitão, afirmou que foi vítima de um ataque hacker quem suspendeu a conta foi o próprio Twitter. Ele, que aparecia com quase 300 mil seguidores, agora tem cerca de 10 mil.

“Ao contrário do que disseram o Antagonista e outros propagadores contumazes de notícias falsas, não desativei minha conta, ela foi suspensa na tarde de hoje após inúmeras tentativas de invasão. Para a infelicidade de muitos, tudo foi resolvido com a ajuda do Twitter”, declarou.

Continue lendo na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.