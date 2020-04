"Fique em casa", pede o ministro Gilmar Mendes

Em vídeo nas redes sociais, o ministro do Supremo Tribunal Federal pediu para a população seguir as orientações da OMS e do Ministério da Saúde contra a pandemia de coronavírus edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou um vídeo neste domingo (12) de páscoa para pedir que os brasileiros e as brasileiras fiquem em casa e ajudem a evitar a propagação do coronavírus.

"A letalidade da covid-19 custou a vida de milhares de pessoas no mundo todo e também no Brasil. Não há remédio efetivo senão o isolamento social. Procuremos ficar em casa, sigamos as orientações da OMS e do Ministério da Saúde. Fiquem em casa você também", diz o ministro.

Fique em casa!

Por Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal pic.twitter.com/cNr1TbUgXR April 12, 2020

