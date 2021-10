Flávio Bolsonaro é hostilizado ao receber 2ª dose de vacina e responde com gestos obscenos (vídeos)

Parlamentar, que foi chamado de “miliciano, “manezão” e “fura-fila”, além de ter sido vaiado, respondeu com gestos obscenos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) foi alvo de um protesto nesta quinta-feira (14) ao receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na Unidade Básica de Saúde (UBS) 1, localizada na Asa Sul, região central de Brasília. O parlamentar, que foi chamado de “miliciano, “manezão” e “fura-fila”, além de ter sido vaiado, respondeu com gestos obscenos.

De acordo com a coluna Grande Angular, do Metrópoles, a médica residente da UBS 01 da Asa Sul Sylvia Telles disse que Flávio “deu dedo” após ela gritar “Fora Bolsonaro” e chamá-lo de “assassino”. “Ele e o ministro Queiroga (ministro da Saúde, Marcelo Queiroga) não pegaram fila e foram para a sala de vacina sem contato com ninguém”, relatou.

Flávio Bolsonaro foi vacinado com a primeira dose em julho deste ano no Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

Assista ao momento em que Flávio Bolsonaro é vaiado ao chegar ao posto de vacinação.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE