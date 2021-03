Flávio Bolsonaro pagou R$ 181 mil à vista em impostos e taxas de mansão de R$ 6 milhões

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que deu uma entrada no valor de R$ 2,87 milhões para comprar uma mansão de R$ 5,97 milhões em Brasília, também pagou à vista R$ 181.111,85 em impostos e taxas referentes à transação imobiliária. Parte dos recursos, R$ 3,1 milhões, foi financiada pelo Banco Regional de Brasília (BRB), em condições mais vantajosas que as oferecidas ao cidadão comum. O BRB é presidido por Paulo Henrique, cotado para assumir a presidência do Banco do Brasil, ligado ao governador Ibaneis Rocha, aliado do clã Bolsonaro.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a escritura do imóvel não indica que o financiamento inclua impostos e taxas referentes à compra do imóvel. Somente com Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), possui uma alíquota de 3% sobre o valor da venda, o parlamentar desembolsou foram R$ 179,1 mil.

Outros R$ 2.011,95 teriam sido gastos com a escritura do imóvel e o registro, segundo tabela da associação de cartórios do Distrito Federal. O negócio, porém, está sob suspeita por indícios de fraude, uma vez que vários trechos do documento foram rasurados pelo cartório.

O valor da mansão, com 1,1 mil m² e situada no Lago Sul, área nobre do Distrito Federal, é mais que o triplo do total de bens que foram declarados por Flávio Bolsonaro à Justiça Eleitoral em 2018. Na ocasião, o parlamentar afirmou possui um patrimônio da ordem de R$ 1,7 milhão.

