Flávio Bolsonaro pede ao CNMP troca de promotores em investigação de rachadinha

Para a defesa, o MP do Rio desrespeitou a regra do promotor natural do caso edit

247 - Os advogados de Flávio Bolsonaro encaminharam ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) um pedido para a troca dos promotores que investigam o possível caso de rachadinha no gabinete do parlamentar enquanto deputado na Alerj.

Para a defesa, o MP do Rio desrespeitou a regra do promotor natural do caso quando manteve promotores na apuração mesmo o foro especial do senador ter sido reconhecido pela Justiça.

O relator do pedido no CNMP é Luiz Fernando Bandeira de Mello.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.