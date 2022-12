Flávio Dino anuncia mais três nomes para o Ministério da Justiça e Segurança Pública

O ex-deputado Wadih Damous, Sheila de Carvalho, conselheira da Associação Juristas pela Democracia, e Tamires Sampaio, do Instituto Lula, vão trabalhar com o futuro ministro edit

247 - O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), que será o ministro da Justiça e Segurança Pública a partir de janeiro, anunciou mais três pessoas que vão trabalhar na pasta. Um deles foi o ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) para a coordenação do Sistema Nacional do Consumidor. É mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Rio de Janeiro.

Quem também vai integrar a Justiça é Sheila de Carvalho, como assessora especial do gabinete do ministro e presidente do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare). Ela integra a Uneafro Brasil, coordena o Núcleo de Violência Institucional da OAB do estado de São Paulo e é conselheira da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.

A assessora confirmou que aceitou o convite. "Com felicidade aceitei o convite do Ministro @FlavioDinopra ser assessora especial direta do Ministro p/assuntos de direitos humanos e diálogo com movimentos sociais, bem como Presidenta do CONARE. Juntos reconstruiremos as políticas de justiça no Brasil", escreveu ela no Twitter.

A advogada Tamires Sampaio (PT) será coordenadora do Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania). Ela é diretora do Instituto Lula, militante do movimento negro, mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP).

