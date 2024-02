Flávio Dino: atuarei com 'imparcialidade' no STF

Em discurso de despedida no Senado, o parlamentar prometeu "fiel cumprimento à Constituição e à lei" quando for ministro do Supremo edit

247 - O senador Flávio Dino (PSB-MA) afirmou que atuará com "coerência", "imparcialidade" e "isenção" no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele vai assumir uma cadeira na Corte na próxima quinta-feira (22). O parlamentar fez um discurso de despedida no Senado.

"No Supremo Tribunal Federal, terei coerência com essa visão que aqui manifesta. Esperem de mim imparcialidade e isenção, fiel cumprimento à Constituição e à lei. Nunca esperem de mim prevaricação. Nunca esperem de mim não cumprir meus deveres legais", disse.

"Não sei se Deus me dará a oportunidade de estar novamente na tribuna do Parlamento, no Senado ou na Câmara [...] então, quem sabe, após a aposentadoria, em algum momento, se Deus me der vida e saúde eu possa aqui estar".

